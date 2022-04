Alessia taglia i capelli alla rivale, l’aggressione dopo una rissa in un ristorante alla Festa della Donna La protagonista del video circolato ieri sul web, in cui aggredisce e taglia i capelli a un’altra donna, sarebbe coinvolta anche nella rissa scoppiata in un locale a Villaricca alla Festa della Donna.

A cura di Valerio Papadia

Non si placa la eco generata social dal video, diventato virale nella giornata di ieri, mercoledì 27 aprile, sulle chat Telegram, che sarebbe stato girato a Caivano, nella provincia partenopea, e che immortala una rissa tra due donne, con una di loro, tale Alessia, che aggredisce e immobilizza a terra l'altra, tagliandole i capelli con un paio di forbici. Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha istituito un vero e proprio "Osservatorio" dei social network e che denuncia, quasi quotidianamente, episodi di violenza pubblicati sul web.

È stato proprio il consigliere regionale a mettere in relazione la protagonista del video, la donna che aggredisce e taglia i capelli all'altra, con un altro episodio di violenza diventato di recente virale sui social: la donna, infatti, sarebbe coinvolta anche nella rissa scoppiata al ristorante la Lanterna di Villaricca, ancora nel Napoletano, durante la cena per la Festa della Donna, lo scorso 8 marzo e forse anche l'aggressione potrebbe essere collegata a quell'episodio.

La vittima dell'aggressione racconta la sua versione

Al momento, per l'aggressione ripresa in video e diventata virale ieri, non risulta che sia stata presentata alcuna denuncia, anche se questo potrebbe avvenire nelle prossime ore. La donna vittima dell'aggressione, a cui sono stati tagliati i capelli, ha comunque voluto raccontare la propria versione. Nelle ultime ore, infatti, sono fioccate dirette sui social network – in particolare Tik-Tok -, una sorta di talk show della violenza e del trash, in cui la donna ha raccontato cosa è successo. Resta da capire, ora, se le forze dell'ordine, come è accaduto in altri casi analoghi, decideranno di acquisire le immagini e di far partire delle indagini. Ad ogni modo, lo stesso Borrelli ha dichiarato di aver segnalato la vicenda agli organi competenti.