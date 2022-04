“Ferma o ti uccido”: la picchiano e le tagliano i capelli, il video dell’orrore sulle chat Telegram Il video dell’aggressione è diventato in poco tempo virale su Telegram, piattaforma sulla quale è stato diffuso per la prima volta.

A cura di Valerio Papadia

Una violenza inaudita e, a prima vista, inspiegabile quella contenuta in un video che, nelle ultime ore, è diventato virale sulle chat di Telegram, piattaforma di messaggistica sulla quale è stato diffuso per la prima volta. Poche sono le informazioni sulla vicenda: non si sa, ad esempio, quando sia stato girato, ma è chiaro che le immagini provengano da Napoli o dalla sua provincia, dal momento che tutte le persone coinvolte, tutte donne, parlano un dialetto stretto.

Le immagini, come detto virali su Telegram, mostrano una donna in ginocchio, bloccata a terra e tenuta per i capelli da un'altra donna che, con fare intimidatorio e con violenza, le intima di stare ferma, mentre stringe nell'altra mano un paio di forbici. Anzi, la minaccia: "Stai ferma o ti accoltello" le parole che pronuncia in dialetto. La donna in ginocchio piange e si dispera, ma l'altra le stringe una ciocca di capelli e la taglia, continuando a minacciarla: "Ferma, se non vuoi che ti uccida" ripete, mentre una terza donna fuori campo, presumibilmente colei che sta riprendendo la scena con un cellulare, le dice di non fare pazzie e di non accoltellare con le forbici la malcapitata, ancora bloccata per terra con la forza.

Il precedente: anziano gettato in un cassonetto per un video su Tik-Tok

Soltanto pochi giorni fa, ancora in provincia di Napoli, un altro video choc, apparso in quella occasione su Tik-Tok: un anziano aggredito da un gruppetto di giovani che, in conclusione del video, lo gettano in un cassonetto dell'immondizia. Sulla vicenda, acquisite le immagini – che come detto sono state diffuse su Tik-Tok – indagano i carabinieri, nel tentativo di identificare i responsabili dell'aggressione.