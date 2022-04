Aggrediscono anziano e lo gettano nel cassonetto. Tutto per un video su Tik Tok Alcuni giovani hanno circondato un anziano e lo hanno gettato nel cassonetto dei rifiuti, filmandolo e diffondendolo su Tik Tok. Accade in provincia di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un anziano aggredito, sollevato e buttato in un cassonetto per divertimento: sono le immagini, tristissime, che arrivano dalla provincia di Napoli. La scena è stata infatti immortalata da altri ragazzi che, divertiti, assistono e commentano con grosse risate la scena dell'anziano gettato nell'immondizia. Il video è stato pubblicato su Tik Tok ed è stato ripreso e condiviso da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

Nelle immagini, si vede il gruppo che circonda l'anziano, forse uscito per buttare la spazzatura. Mentre l'uomo prova a divincolarsi, i ragazzi lo bloccano e, tra le risate di amici e amiche presenti che riprendono il tutto, alla fine riescono a sollevarlo e gettarlo in un cassonetto dei rifiuti, prima di andarsene "soddisfatti" per quanto appena accaduto. "Un video vergognoso, la cui dinamica è fin troppo chiara", spiega Francesco Emilio Borrelli, "la vittima è presa in braccio di prepotenza e costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, tra le risate scroscianti dei protagonisti e degli astanti. L’uomo in evidenti difficoltà chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti".

Borrelli ha anche spiegato di aver inviato il video alle forze dell'ordine, che ora indagano per risalire a vittima e aggressori. "Si è raggiunta una tale sottocultura e un così grave imbarbarimento dei costumi che si fa fatica a pensare da dove cominciare per rimediare a un tale disastro sociale. Il web è senza dubbio la vetrina preferita dai cialtroni", ha aggiunto ancora Borrelli, "per diffondere e condividere la loro inciviltà, venga allo stesso modo utilizzato da chi di dovere per identificare e sanzionare chi promuove la dottrina della prevaricazione e della violenza".