video suggerito

“Stai guardando?”, in 3 aggrediscono 18enne e gli spaccano il naso a Pomigliano Un giovane di Pomigliano (Napoli) è stato picchiato da tre persone in piazza Leone; indagini dei carabinieri, acquisite le registrazioni delle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Che hai da guardare?", e poi la pioggia di calci e pugni. Sarebbe bastato il classico "sguardo di troppo", pretesto per chi esce di casa proprio per fare "tarantelle", per far finire all'ospedale un 18enne di Pomigliano, maggiorenne da pochi giorni, aggredito da 3 persone intorno alle 22 di ieri sera, 26 aprile, nel centro della cittadina del Napoletano. Il ragazzo, dimesso in nottata, ha riportato fratture scomposte del naso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

I militari della stazione locale sono intervenuti in piazza Giovanni Leone, a seguito di una segnalazione arrivata al 112. Sul posto hanno trovato il 18enne, ferito e sanguinante per i colpi ricevuti anche in pieno viso. Degli aggressori, ormai, nessuna traccia: secondo il racconto della vittima si erano dileguati subito dopo il pestaggio.

Sono stati chiamati i sanitari e il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell' "Ospedale dei Pellegrini" di Napoli, dove i medici hanno refertato "trauma maxillofacciale con fratture scomposte delle ossa del naso, guaribile in 41 giorni". I carabinieri hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installate nei pressi di piazza Leone e nelle vie attigue, per cercare immagini dell'aggressione e ricostruire gli spostamenti dei responsabili ai fini dell'identificazione.