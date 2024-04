Piedimonte Matese, anziani sequestrati in casa e rapinati: sono i genitori di un consigliere comunale

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Momenti di terrore quelli vissuti da una coppia di anziani a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta, sequestrati in casa e rapinati da alcuni malviventi. I due anziani sono i genitori di Andrea Boggia, avvocato e consigliere comunale a Piedimonte Matese; è stato proprio lui, sui social, a raccontare quanto accaduto ai suoi genitori, sorpresi da malviventi con il volto travisato dai passamontagna, aggrediti, sequestrati e rapinati.

"Solo per un fortuito caso, grazie alla loro incredibile lucidità, e a tanta tanta Protezione, l’efferato e inaccettabile crimine non ha avuto esiti ancor più drammatici. Visto che si parla tanto di libertà, chiedetene oggi il significato ai miei genitori che, come tanti onesti cittadini italiani, sono stati privati di ciò che di più prezioso abbiamo, dentro la loro stessa amata abitazione. Non è più tollerabile. Non possiamo più accettarlo. Ora basta" ha scritto il consigliere Boggia su Facebook.

"L’appello a me stesso e a tutti – scrive ancora Boggia – è a intervenire subito, senza più dar spazio a buonismi e comprensioni, senza più esitare e farsi mettere il freno da chi difende ogni sorta di criminale, da chi giustifica, da chi minimizza, da chi blatera, da chi non mai avuto il coraggio delle scelte. Oggi non si è più complici, ma colpevoli. Possiamo e dobbiamo farlo, per riprenderci la dignità depredata. Uniamoci nell’appello. Nessuno è eroe, il rischio è troppo alto. Non deve ripetersi più, ma non reagite; chiediamo piuttosto tutti insieme che siano garantiti i nostri più sacri diritti. Solo così non saremo più da soli".