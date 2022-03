Festa della Donna, la cena al ristorante finisce in rissa nel Napoletano La vicenda nella serata di ieri, 8 marzo, nel ristorante La Lanterna a Villaricca, nella provincia di Napoli. I momenti concitati della bagarre sono stati pubblicati sui social.

Una serata tranquilla, una cena in famiglia o tra amici per celebrare la Festa della Donna, si è trasformata in un incubo per gli avventori di un noto ristorante del Napoletano. Nella serata di ieri, infatti, al ristorante La Lanterna di Villaricca, come detto nella provincia di Napoli, una violenta rissa è scoppiata tra alcuni avventori del locale: una donna che si trovava lì ha ripreso tutto con il proprio cellulare e ha pubblicato il video su TikTok, rendendo in poco tempo le immagini virali. Il video non mostra mai chiaramente cosa stia succedendo, ma dalle immagini è chiara la concitazione del momento: persone a terra, svenute o ferite; sedie e tavoli, e il loro contenuto, rovesciati sul pavimento; persone che urlano e fuggono, cercando di allontanarsi dal locale.

Spaventati, alcuni avventori hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano che, come da prassi, hanno identificato le persone presenti e le hanno ascoltate. Indagini sono ora in corso per determinare le cause esatte dei tafferugli e per individuarne i responsabili.

