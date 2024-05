Rissa tra giovani al Vomero, colpi di casco e sedie che volano in piazza Vanvitelli Numerosi ragazzi si sono azzuffati venerdì sera tra gli automobilisti in piazza Vanvitelli, a Napoli; le immagini riprese da alcuni residenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un frame del video della rissa in piazza Vanvitelli

Una decina di ragazzi che se le danno di santa ragione, qualcuno che arriva brandendo un casco e sferra dei colpi, sedie di plastica prese dai bar usate come arma. E più di uno che riprende col telefonino. È successo venerdì sera, 3 maggio, in piazza Vanvitelli, in una delle principali aree della movida del quartiere Vomero, a Napoli. Diversi i video circolati poi sui social, ripresi dagli edifici ma anche dalla strada. Nessuno, però, avrebbe chiamato le forze dell'ordine.

Il motivo della rissa, che avrebbe coinvolto almeno una decina di ragazzi, presumibilmente parte di tre o più comitive, non è chiaro; con tutta probabilità potrebbe essere l'ennesimo litigio nato da qualche discussione banale, una "tarantella" scoppiata per uno sguardo, magari per una spinta. In uno dei video si vede che i giovani si azzuffano sulla carreggiata, a pochi metri dalle automobili. Sulla vicenda sono intervenuti il deputato Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri della V Municipalità Rino Nasti e Luca Bonetti (Europa Verde):

La rissa scatenata a piazza Vanvitelli tra giovinastri fa emergere un dato ricorrente quanto il susseguirsi di questi fenomeni. La mancanza di presidio in quella piazza di venerdì sera. Pur essendo noto che la stragrande maggioranza dei giovani, soprattutto minori si sposta nel quadrilatero Scarlatti, Vanvitelli, Luca Giordano, piazza Fuga, i controlli non sono adeguati. La massa di giovani che stazionano soprattutto nei fine settimana di fatto è lasciata alla propria auto-regolamentazione. Ci rendiamo conto che le risorse umane delle forze dell’ordine, nonostante i proclami del Ministro degli Interni, sono limitate. Ma è altrettanto vero che possono essere utilizzate in modo più razionale. Fa male vedere il presidio dell’Esercito in piazza degli Artisti, a presidio di un varco delimitante un divieto di circolazione, mentre l’area pedonale di via Scarlatti resta sguarnita. Dopo tante riunioni e manifestazioni si deve rendere fissa la vigilanza nella strade della movida vomerese.