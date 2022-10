Svelato il mistero delle campane che suonano di notte al Vomero Le campane della Chiesa di San Gennariello avevano suonato alle 2 di notte di domenica per oltre un’ora, suscitando curiosità tra gli abitanti. La Curia di Napoli ha spiegato cosa è accaduto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Campane che suonano all'impazzata in piena notte al Vomero. L'episodio è accaduto la settimana scorsa, nella notte a cavallo tra sabato e domenica, presso la Chiesa di San Gennariello, detta anche della "Piccola Pompei", che si trova in via Filippo Cifariello, a pochi passi da piazza Quattro Giornate e piazza Vanvitelli, e ha subito suscitato stupore e curiosità tra i residenti, che si sono chiesti il motivo di quello scampanio notturno, avvenuto attorno alle due di notte e andato avanti per oltre un'ora.

Tra i residenti c'è chi ha pensato alla fine della guerra

C'è chi ha pensato ai festeggiamenti per la fine della guerra in Ucraina. Chi ha temuto la morte del Papa. Chi si è spaventato, pensando ad una qualche sorta di allarme. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, allertati dagli abitanti. Ma venire a capo del mistero è stato più complicato del previsto. La chiesa era vuota al momento del rintocco delle campane. All'interno non c'era nessuno. Trattandosi di una chiesa molto piccola, non sede di parrocchia, non c'è un parroco. L'edificio viene utilizzato per i riti sacri solo di giorno e attraverso una programmazione.

La Curia: "Colpa di un falso contatto"

E, allora, cosa è accaduto effettivamente? A fornire una risposta è la Curia di Napoli, contattata da Fanpage.it: "Sembra ci sia stato un falso contatto elettrico". Spiegano da Palazzo Donnaregina. Le campane delle chiese moderne, infatti, sono automatizzate e attivate tramite strumenti tecnologici. Basta un falso contatto o un settaggio sbagliato del timer per far scattare la scampanata. La figura del campanaro che suona le campane tirando la corda per richiamare i fedeli a messa o agli altri eventi religiosi, infatti, non esiste quasi più.

E anche i campanili che non hanno sostituito le campane con i megafoni, hanno modalità di attivazione automatizzate che si controllano facilmente con un telecomando. La Chiesa di San Gennariello è molto antica, fu fondata nel 1513 su un piccolo luogo di culto dedicato a San Gennaro, è chiamata anche "della Piccola Pompei", perché tradizionalmente luogo di culto dedicato alla Madonna di Pompei.