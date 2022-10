Al Vomero suonano le campane di una chiesa in piena notte, ma dentro non c’è nessuno Suonano le campane di chiesa in piena notte: i residenti chiamano i carabinieri, ma al loro arrivo tutto si interrompe prima che fosse rintracciato il parroco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un piccolo mistero all'interno di una chiesa del Vomero: la scorsa notte, infatti, i residenti hanno sentito le campane suonare all'impazzata attorno alle due, per oltre un'ora. Allarmati, i cittadini hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto sono giunti i carabinieri ma, mentre cercavano di rintracciare il parroco, le campane hanno interrotto il proprio suono. Forse solo un "raid" notturno di qualche ragazzo del posto, ma i residenti si sono allarmati dal suono ininterrotto nel cuore della notte.

Come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative, attorno alle 2 della scorsa notte sono iniziate a giungere diverse segnalazioni del suono delle campane della chiesa. I carabinieri sono così intervenuti con una pattuglia, che ha raggiunto la zona per capire cosa stesse accadendo: ma mentre cercavano di rintracciare il parroco della piccola chiesa, che è aperta saltuariamente, il suono delle campane si è interrotto, forse perché chi era all'interno si era accorto dell'arrivo improvviso delle forze dell'ordine.

Il tutto è accaduto presso la Chiesa di San Gennariello, detta anche della Piccola Pompei, che si trova in via Filippo Cifariello (poco distante da piazza Quattro Giornate e piazza Vanvitelli). La chiesa, che porta il nome del Santo Patrono di Napoli perché fondata nel 1513 su un piccolo luogo di culto dedicata proprio al martire della Chiesa, è anche detta "della Piccola Pompei", perché tradizionalmente luogo di culto dedicato proprio alla Madonna di Pompei, è molto piccola ma al contempo conserva alcuni importanti tesori, come la tela settecentesca dell'Immacolata tra i Santi Gennaro e Raffaele, diversi affreschi di Vincenzo Galloppi e soprattutto i bassorilievi di marmo che raffigurano il Martirio e la Gloria di Gennaro.