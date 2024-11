video suggerito

Suv senza controllo si ribalta, morto 42enne del Napoletano: incidente stradale sull’autostrada A30 Incidente stradale sull’autostrada A30 direzione Avellino. Morto un uomo di 42 anni di San Giuseppe Vesuviano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

Perde il controllo del Suv che si ribalta. Morto un uomo di 42 anni che era alla guida della vettura. Il tragico incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 4,00 di questa notte, sabato 2 novembre 2024, sull'Autostrada A30, nel Salernitano, in direzione di Avellino, al chilometro 1. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Su posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto elementi utili a chiarire la vicenda. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del Suv compatto di colore bianco, un 42enne originario di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, per motivi ancora da accertare.

Incidente sull'A30, morto 42enne di San Giuseppe Vesuviano

Quest'ultima si sarebbe ribaltata, finendo col tettuccio sull'asfalto. Nell'impatto, il 42enne è rimasto gravemente ferito. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, ma per il 42enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell'autostrada, con le bandierine, per segnalare quanto accaduto. Il tratto autostradale interessato dal sinistro è stato chiuso temporaneamente per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tragitto per cercare di fare chiarezza sull'incidente.

Motociclista morto sulla Cilentana

Ieri, venerdì 1 novembre 2024, un altro violento incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 18 Var “Cilentana” dove si sono scontrati un motociclo e un’autovettura per cause ancora da accertare. Nell'impatto il motociclista è deceduto. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo (SA). La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. . La circolazione è stata deviata in loco sulla viabilità secondaria. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.