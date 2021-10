Supplica alla Madonna di Pompei il 3 ottobre 2021, dove vedere la preghiera in tv Come da tradizione, la prima domenica di ottobre – secondo di due appuntamenti, l’altro è l’8 maggio – si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei, celebrazione religiosa tra le più attese in Campania, ma non solo, che si tiene nell’omonimo Santuario della città. Ecco dove seguire, in tv, la Supplica alla Madonna di Pompei.

A cura di Valerio Papadia

Tutto pronto per uno degli eventi religiosi più attesi in Campania, ma non solo: la Supplica alla Madonna di Pompei. L'evento si terrà, come da tradizione, domenica 3 ottobre, dal momento che il secondo dei due appuntamenti con la Supplica si tiene sempre la prima domenica del mese di ottobre (mentre il primo appuntamento dell'anno cade l'8 maggio). La celebrazione eucaristica vera e propria si terrà alle 10.40 sul sagrato del noto Santuario della Madonna di Pompei: sarà don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, a celebrare la Messa. Alle 12, poi, come vuole la tradizione, verrà recitata la preghiera che completa la Supplica alla Madonna, nata dalla mente del beato Bartolo Longo nel 1883. Previsto lo schieramento di circa 100 uomini delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza.

Dove viene trasmessa la Supplica alla Madonna di Pompei

La Supplica alla Madonna di Pompei, come detto molto attesa, attira ogni anno migliaia di fedeli non solo dalla Campania e dal nostro Paese, ma da tutto il mondo. Quest'anno, complice anche la pandemia di Coronavirus, non sarà possibile per tutti partecipare di persona all'evento religioso: ma la Supplica alla Madonna di Pompei verrà trasmessa anche in televisione. Chi non potrà partecipare all'evento, infatti, potrà guardarlo sia su Tv2000 che su Canale 21. In quest'ultimo caso, inoltre, la diretta dell'evento religioso sarà visibile non soltanto in Campania, ma anche in Lazio, Molise e Puglia. Sarà possibile, inoltre, assistere alla Supplica della Madonna di Pompei anche in streaming, sul sito internet di Canale 21. Prevista anche una replica, della sola preghiera, alle ore 19.