Superbonus 110 sui condomini, truffa milionaria scoperta dalla Guardia Di Finanza Le Fiamme Gialle di Aversa (Caserta) hanno scoperto una truffa da poco meno di 4 milioni di euro sul Superbonus 110%: i lavori risultavano eseguiti su palazzi inesistenti, imprenditore ai domiciliari.

A cura di Nico Falco

Documenti alla mano, aveva certificato lavori di riqualificazione antisismica ed energetica su diversi fabbricati, accedendo così ai rimborsi del Superbonus edilizio. In realtà, la sua impresa era di fatto ferma e quei palazzi nemmeno esistevano: una truffa da poco meno di 4 milioni di euro, quella ricostruita dalla Guardia di Finanza di Aversa, che ha fatto scattare le manette ai polsi di un imprenditore del Casertano, accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Il provvedimento è stato eseguito stamattina, 13 maggio, arriva al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli (Seconda Sezione) e svolte dalla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa. Secondo quanto accertato dagli inquirenti l'indagato, amministratore di fatto di una impresa edile che sulla carta era intestata ad un'altra persona, con questo sistema aveva incassato per la precisione 3.796.320 euro, soldi che erano stati rimborsati in base al cosiddetto Superbonus, ovvero l'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute (a partire dal 1 luglio 2020) per la realizzazione di interventi specifici sugli edifici.

Dagli accertamenti è emerso, però, che quelle riqualificazione non erano mai state eseguite e che gli stessi edifici menzionati nella documentazione non esistevano. Il denaro incassato in questo modo sarebbe poi stato fatto sparire, trasferito su altri conti correnti intestati a prestanomi, per ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Con l'ordinanza eseguita oggi è stato disposto anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del denaro individuato come provento della truffa o di beni per equivalente valore nelle disponibilità dell'indagato.