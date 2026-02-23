napoli
Presidenza Fico in Regione Campania

Sul caso del piccolo Domenico, la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini in corso

La Quinta Commissione regionale ha sollecitato chiarimenti sul trapianto fallito del Monaldi. Il presidente rinvia il confronto: priorità alle verifiche ispettive.
A cura di Ciro Pellegrino
Presidenza Fico in Regione Campania
Presidenza Fico in Regione Campania

L'Ufficio di presidenza della Commissione sanità in Consiglio regionale della Campania ha chiesto nei giorni scorsi un incontro al presidente della Regione Roberto Fico per ottenere approfondimenti sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto cardiaco effettuato all’ospedale Monaldi di Napoli. La richiesta aveva l'obiettivo di acquisire attraverso atti e testimonianze, un quadro più definito delle iniziative già adottate, delle verifiche avviate e dello stato degli accertamenti sulle eventuali responsabilità.

Dal presidente della Regione – a quanto apprende Fanpage – è arrivata una risposta improntata alla disponibilità al confronto, ma con l'indicazione di rinviare tutto a una fase successiva. La decisione sarebbe motivata dal fatto che sono ancora in corso indagini della magistratura e verifiche ispettive condotte dalla stessa Regione e dal ministero della Salute, ritenute incompatibili, allo stato, con un approfondimento istituzionale pubblico sulla vicenda. La linea indicata è dunque quella della prudenza e della riservatezza fino alla conclusione degli accertamenti tecnici e amministrativi.

La Quinta Commissione permanente, è presieduta dalla consigliera regionale del Partito democratico Loredana Raia; vicepresidente è Carlo Ceparano di Alleanza Verdi-Sinistra, mentre il segretario è Raffaele Pisacane di Fratelli d'Italia.

