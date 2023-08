Sub morto nel lago Fusaro a Bacoli, era sott’acqua per una battuta di pesca Dramma a Bacoli, sub sessantenne muore in acqua. Sul posto sommozzatori per recuperare il corpo.

A cura di Redazione Napoli

Dramma nel lago Fusaro, specchio d'acqua ricadente nel comune di Bacoli, zona Flegrea, dove un uomo di sessant'anni, Gennaro Masino, originario di Pozzuoli, zona Monterusciello, è morto mentre era immerso in acqua durante una battuta di pesca di mitili. Il sub non era rientrato a casa e i parenti, nel tardo pomeriggio, avevano dato l'allarme. Sul posto ci sono carabinieri del nucleo sommozzatori per il recupero del corpo, insieme a Guardia Costiera, vigili del fuoco e mezzi del soccorso sanitario 118. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.