Su metro e funicolari a Napoli superati 100 milioni di passeggeri nel 2025, il Comune chiede 10 milioni in più a Fico per Anm

Superati 100 milioni di passeggeri sui mezzi di trasporto di Anm a Napoli nel 2025: 276mila al giorno. Tra metro e funicolari, 1,7 milioni di viaggiatori in più sul 2024. I bus, invece, hanno registrato un calo di oltre 3mila passeggeri al giorno. Il Comune di Napoli, proprietario dell'azienda, chiede più soldi alla Regione Campania, che distribuisce tra le varie aziende dei trasporti locali le risorse del Fondo nazionale trasporti. Finora, Napoli era stata penalizzata rispetto ad altre province, in particolare Salerno. Ma Palazzo San Giacomo chiede un cambio di passo al neo-governatore Roberto Fico. Servono maggiori risorse per gestire la metro Linea 6, che prima era chiusa, e per i prolungamenti di tutti i mezzi di trasporto. Il bilancio della Regione Campania è in corso di redazione, potrebbe essere ultimato a giorni. Per l'Anm occorrerebbero almeno 10 milioni di euro in più rispetto a quanto destinato attualmente, pari a poco più di 58 milioni. Una tematica spinosa quella del riparto del fondo trasporti, tanto che negli scorsi anni è stata anche oggetto di contenzioso, sia per Anm che per Ctp, quest'ultima la società dei bus della provincia di Napoli, poi fallita.

A tracciare il quadro dei trasporti napoletani è l'assessore al ramo, Edoardo Cosenza. "Anm – scrive – nel 2025 ha superato i 100 milioni di passeggeri. I primi dati ufficiali del Consorzio Unico (Regione Campania) dicono che il numero dei viaggiatori su mezzi Anm è in aumento anche nel 2025. Ma soprattutto dicono che Anm ha raggiunto nel 2025 un traguardo davvero importante, forse impressionante: complessivamente sono stati portati da Anm, nell’anno, più di 100 milioni di passeggeri! Per la precisione 100.852.055". "In consiglio regionale – commenta Nino Simeone, presidente della commissione trasporti comunale e componente di quella regionale – stiamo lavorando proprio per migliorare i trasporti pubblici in tutta la Regione Campania, con l'efficientamento delle risorse. Napoli è una grande città e necessita della giusta attenzione e di finanziamenti adeguati".

Come viaggiano i Napoletani: i dati dei trasporti 2025

Ma come viaggiano i napoletani? Nei numeri diffusi da Cosenza anche una mappa delle preferenze per le tipologie di mezzi di trasporto. In dettaglio: 43,5 milioni di viaggiatori hanno utilizzato i mezzi di superficie (119.281 mediamente al giorno per le autolinee), ossia bus, tram e filobus. Altri 10.7 milioni dalle funicolari (29.296 mediamente al giorno e 46,6 milioni dalle metropolitane: 124.298 mediamente al giorno su Linea 1 e 3.331 su Linea 6. La Funicolare Centrale è la più utilizzata tra i quattro impianti a fune, con quasi 15mila passeggeri al giorno, seguita dalla Funicolare di Montesanto con 7.500 passeggeri. Quest'ultima ad oggi è quella che fa meno prolungamenti serali. Terza Chiaia, aperta però dal 31 gennaio 2025, dopo i lavori, con 5.500 passeggeri.

Ecco di seguito il report 2025 con i passeggeri al giorno:

Metro Linea 1: 124.398

Bus, tram e filobus: 119.281

Funicolare Centrale: 14.877

Funicolare Montesanto: 7.454

Funicolare Chiaia: 5.501

Metro Linea 6: 3.331

Funicolare Mergellina: 1.464

Bus, tram e filobus registrano una leggera diminuzione rispetto all’anno scorso (-3.155 al giorno). Secondo Cosenza, il calo sarebbe dovuto alla riapertura della funicolare di Chiaia e all’apertura della stazione del Centro Direzionale di Linea 1. "Complessivamente – conclude l'assessore – si è avuto un aumento di 1,731 milioni di passeggeri rispetto al 2024. In definitiva Anm continua a portare circa il 40% del trasporto pubblico giornaliero dell’intera Regione. Aspettiamo i dati ufficiali ma tanto sarà. Un numero impressionante considerando che Anm è presente praticamente solo nel Comune di Napoli e Napoli conta il 16% degli abitanti della Campania. Quale è invece la percentuale di finanziamento regionale per Anm? Meglio non dirlo. Siamo certi che con i nuovi modi di agire, più equilibrati e coerenti, la situazione cambi".

Per Fulvio Fasano, segretario regionle Ugl Fna, "sono numeri che potrebbero migliorare ancora con l'apertura pomeridiana e serale della metro Linea 6, l'attivazione del tram del mare e l'apertura delle nuove stazioni che a breve entreranno in servizio. Questi numeri si sono realizzati grazie al continuo dialogo tra azienda e parti sociali, con accordi sindacali importanti che hanno dato risposta alle tante iniziative messe in campo da Comune e Anm al servizio di cittadini e turisti. Molto di più si potrebbe fare se dovessero arrivare ulteriori risorse dalla regione, fondamentali per tutti i vettori Anm: metro 1 e 6, funicolari e bus".