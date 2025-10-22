Studio di estetista abusivo scoperto in un garage: all’interno smalti tossici e strumenti sporchi

La scoperta è stata effettuata dalla Guardia di Finanza ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. La titolare dello studio estetico abusivo è stata denunciata.

Uno studio di estetista completamente privo di qualsiasi autorizzazione, quindi abusivo, è stato scoperto in un garage ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. I militari della Guardia di Finanza, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Procura di Benevento, hanno fatto irruzione nello studio estetico abusivo, ricavato in un garage di pertinenza di un'abitazione ubicata in un complesso residenziale dell'ACER (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale), sorprendendo la titolare mentre stava svolgendo trattamenti estetici su una cliente.

Nel centro estetico utilizzati prodotti vietati perché dannosi

La conseguente ispezione dei locali ha permesso ai militari delle Fiamme Gialle di accertare gravi carenze igienico-sanitarie, con strumentazione utilizzata sui clienti non sterilizzata. Inoltre, i finanzieri hanno accertato anche l'utilizzo di smalti contenenti il cosiddetto TPO, componente chimico vietato dall'Unione Europea in quanto classificato sostanza tossica e cancerogena. Inoltre, sono state acquisite le documentazioni extracontabili che documentavano l'ammontare dei ricavi, mai dichiarati e quindi nascosti al Fisco.

Al termine delle operazioni, pertanto, la titolare del centro estetico abusivo è stata denunciata alla Procura di Benevento per esercizio abusivo dell'attività di estetista, mentre lo studio e tutta la strumentazione rinvenuta al suo interno sono stati posti sotto sequestro.