Studentessa spruzza spray al peperoncino per scherzo, caos a Lettere e Filosofia a Napoli

Una 20enne è stata denunciata dai carabinieri: per scherzo ha spruzzato spray al peperoncino nella Facoltà di Porta di Massa, a Napoli, generando il caos nella struttura.
A cura di Nico Falco
Si sarebbe trattato di uno scherzo, ma la situazione, come era prevedibile, è sfuggita velocemente di mano: caos tra corridoi e giovani con gli occhi rossi e difficoltà respiratorie. E, naturalmente, intervento delle forze dell'ordine. È successo nel pomeriggio di ieri, 7 novembre, nella Facoltà di Lettere e Filosofie dell'Università Federico II, in via Porta di Massa, a Napoli.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia Centro. I carabinieri hanno appurato che l'allarme era stato causato da quello che, nelle intenzioni, voleva essere soltanto uno scherzo di una studentessa di 20 anni, che aveva spruzzato uno spray al peperoncino all'interno dell'istituto; la sostanza nebulizzata aveva però investito diversi studenti che erano nei paraggi e che, immediatamente, avevano accusato gli effetti: una forte irritazione dell'apparato respiratorio con tutto quello che ne consegue, ovvero difficoltà a respirare, lacrimazione e bruciore intenso della pelle.

Una volta chiarita la situazione, l'allarme è rapidamente rientrato. Gli studenti coinvolti si sono ripresi poco dopo e nessuno di loro ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Per la studentessa, invece, è scattata la denuncia.

