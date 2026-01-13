Studente in Erasmus a Napoli picchiato e rapinato in centro: violenza in corso Umberto

Lo studente, tedesco, stava passeggiando nel cuore di Napoli quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, che lo hanno aggredito e rapinato. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Una serata di violenza, quella di ieri, lunedì 12 gennaio, in centro a Napoli: uno studente universitario di 22 anni, proveniente dalla Germania e in città per svolgere il progetto Erasmus, è stato aggredito e rapinato mentre passeggiava in corso Umberto. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle ore 22 di ieri, lo studente tedesco stava percorrendo il cosiddetto Rettifilo – lunga strada che taglia il centro di Napoli e mette in collegamento tra grandi piazze come Bovio, Nicola Amore e Garibaldi – quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, che prima lo hanno picchiato e poi lo hanno rapinato del portafogli, al cui interno c'erano circa 30 euro.

Lo studente è stato medicato in ospedale

Soccorso, il 22enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini: dopo le cure del caso, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro e quello della stazione San Giuseppe, che hanno ascoltato la testimonianza dello studente tedesco e stanno ora cercando di individuare i due soggetti che si sono resi responsabili dell'aggressione e della rapina.