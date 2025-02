Studente di 27 anni cade dal parcheggio multipiano e muore: tragedia al campus di Fisciano a Salerno

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio, al campus di Fisciano dell'Università di Salerno: uno studente di 27 anni è morto dopo essere precipitato dal parcheggio multipiano del campus. Da quanto si apprende si tratterebbe di uno studente della Facoltà di Economia originario della provincia di Napoli: ancora sconosciuta la dinamica di quanto accaduto, sulla quale indagano le forze dell'ordine; non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto volontario che, al momento, sembrerebbe quella più accreditata.

Appresa la tragica notizia, Vincenzo Loia, rettore dell'Università di Salerno ha voluto esprimere il cordoglio di tutto l'ateneo per la morte dello studente 27enne:

Esprimiamo il profondo cordoglio di tutta la nostra comunità universitaria per il dolore che ha colpito la famiglia, gli amici, gli affetti. In questo momento ci uniamo in silenzio a questo dolore. Siamo un campus che vive e si raccoglie intorno agli studenti, li accompagna durante il loro percorso di studio e umano, con attenzione e forte senso di responsabilità. In tal senso il servizio di supporto psicologico di base e l’osservatorio per il benessere sono un esempio di un percorso avviato da tempo e che riteniamo necessario e fondamentale per aiutare i nostri giovani nei momenti di difficoltà. Eventi tragici come questo ci lasciano sconvolti e richiedono una importante riflessione sui nostri giovani, così apparentemente forti ma con fragilità nascoste