Strappano il cellulare dalle mani di una ragazzina di 14 anni: coppia arrestata nel Napoletano

Non hanno avuto scrupoli e hanno rapinato una ragazzina di 14 anni mentre camminava per strada: per questo a Marigliano, nella provincia di Napoli, un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri. La 14enne stava passeggiando da sola per strada quando la coppia le si è improvvisamente avvicinata e, con un gesto fulmineo, in pochi secondi, le hanno strappato lo smartphone che la ragazzina stringeva tra le mani, dandosi poi alla fuga.

Le urla della minore, però, hanno allertato i carabinieri della stazione di Marigliano che si trovavano poco distante dal luogo in cui si è consumata la rapina. I militari dell'Arma, pertanto, si sono messi sulle tracce dei due malviventi, che sono stati rintracciati e fermati nei pressi della locale stazione della Circumvesuviana: si tratta di Sebastiano Ruggiero, 41 anni e Concetta Matteucci, 24 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che sono stati arrestati per rapina impropria e trasferiti in carcere. Lo smartphone, una volta recuperato, è stato invece restituito alla 14enne.