Strage di Paupisi, sospeso il coma per Antonia Ocone, ridotta in fin di vita dal padre

Per la ragazza, 16 anni, è stato sospeso il coma farmacologico, ma la sua prognosi resta riservata. Antonia Ocone è stata ridotta in fin di vita dal padre Salvaore, che ha ucciso la moglie e l’altro figlio.

Salvatore Ocone e la villetta dove è avvenuta la strage

Sospeso il coma farmacologico per Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni ridotta in fin di vita dal padre, Salvatore Ocone, che lo scorso 30 settembre a Paupisi, nella provincia di Benevento, ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, ferendo gravemente poi anche la figlia 16enne, ora ricoverata all'ospedale Neuromed di Pozzilli, in Molise. Segnali incoraggianti per Antonia Ocone erano arrivati già ieri, quando alla ragazza era stata ridotta la sedazione: oggi, invece, si è deciso per la sospensione del coma ma, come recita il bollettino medico odierno, ci vorranno ancora molte ore affinché i farmaci vengano metabolizzati e si possano avere segnali di risveglio. Pertanto, la prognosi della 16enne resta riservata.

Oggi l'autopsia sul corpo di Elisa Polcino

Intanto, proprio nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre, è stata eseguita all'ospedale San Pio di Benevento l'autopsia su Elisa Polcino, 49 anni, moglie di Salvatore Ocone: le prime indiscrezioni sull'autopsia confermerebbero che Ocone abbia ucciso la donna colpendola con una grossa pietra alla testa. La stessa pietra sarebbe stata utilizzata, poi, anche per colpire i figli Cosimo, 15 anni e Antonia; ma per il primo l'autopsia non è ancora stata eseguita, mentre per la seconda si spera possa riprendersi.

Dopo aver ucciso la moglie, Salvatore Ocone ha preso i figli, anche loro feriti, ed è fuggito a bordo della sua auto. Quando i carabinieri lo hanno individuato, in una zona boschiva in provincia di Campobasso, Cosimo era purtroppo già morto, mentre le condizioni di Antonia, come detto, erano molto gravi. Ocone è stato arrestato e portato in carcere.