Stop ai funerali pubblici per il boss Carmine Montescuro, vietati dalla Questura La decisione della Questura di Napoli. Le esequie si terranno quindi in forma privata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Carmine Montescuro

Vietati i funerali pubblici per il boss di camorra Carmine Montescuro, morto la scorsa notte, all'età di 89 anni, nella sua casa di Napoli. A lui era ispirato il personaggio de "O' Stregone", nella serie Tv Gomorra, dove è intrepretato dall'attore Carlo Cerciello. Le esequie di "zi menuzz", come era soprannominato Montescuro, si terranno quindi solo in forma privata. La decisione è arrivata nella giornata di oggi.

Carmine Montescuro, originario della zona di Sant'Erasmo a Napoli, nell'area del Porto,era stato scarcerato dal carcere di Secondigliano lo scorso febbraio, per motivi legati all'età e alle diverse patologie delle quali soffriva, e sottoposto agli arresti domiciliari. Fino ad allora era stato il detenuto più anziano della Campania e forse d'Italia.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato una vera e propria "eminenza grigia" della malavita partenopea. Avrebbe svolto per almeno 30 anni il ruolo di "paciere" tra i clan della criminalità organizzata napoletana, facendo in modo che il suo piccolo gruppo malavitoso – chiamato la "piccola Svizzera" – avesse un ruolo strategico nella spartizione degli affari illeciti.

Carmine Montescuro era stato arrestato per la prima volta il 24 ottobre 2019, nell'ambito dell'operazione della Squadra Mobile di Napoli denominata proprio "piccola Svizzera". Scarcerato nel novembre dello stesso anno, per l'ex boss era stata disposta nuovamente la carcerazione nel novembre del 2021, dal momento che aveva violato gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto. Come detto, nel febbraio del 2022 era stato nuovamente scarcerato a causa dell'età e dei suoi problemi di salute.