È morto il boss della camorra Carmine Montescuro: a lui ispirato “O’ Stregone” in Gomorra Scarcerato nel 2022 e sottoposto ai domiciliari, è stato tra i detenuti più anziani d’Italia. Per gli inquirenti, Montescuro è stato una vera e propria “eminenza grigia” della camorra partenopea.

A cura di Valerio Papadia

Il personaggio de "O’ Stregone" in Gomorra (foto grande) e Carmine Montescuro (foto piccola)

È morto nella notte, all'età di 89 anni, il boss della camorra Carmine Montescuro: a lui era ispirato il personaggio de "O' Stregone" nella serie Gomorra (intrepretato dall'attore Carlo Cerciello, ndr). Scarcerato nel febbraio del 2022 – si trovava recluso nel carcere di Secondigliano -, per motivi legati all'età e alle diverse patologie delle quali soffriva, e sottoposto agli arresti domiciliari, fino ad allora Montescuro è stato tra i detenuti più anziani d'Italia. Nella notte, l'ex boss è morto nella sua casa di Napoli: stava scontando una pena (non definitiva) a 15 anni per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Montescuro era considerato il "paciere" della camorra

Originario della zona di Sant'Erasmo, nella zona tra il centro e il Porto di Napoli, Carmine Montescuro era considerato dagli inquirenti una vera e propria "eminenza grigia" della camorra; per circa 30 anni, infatti, l'ex boss ha svolto il ruolo di mediatore, di "paciere" tra i vari clan del centro storico di Napoli. Grazie al suo ruolo, il gruppo da lui controllato, denominato "Piccola Svizzera", ha svolto un ruolo strategico nella spartizione degli affari nella zona del Porto di Napoli, snodo fondamentale per anni dei traffici illeciti in città.

Carmine Montescuro era stato arrestato per la prima volta il 24 ottobre 2019, nell'ambito dell'operazione della Squadra Mobile di Napoli denominata proprio "piccola Svizzera". Scarcerato nel novembre dello stesso anno, per l'ex boss era stata disposta nuovamente la carcerazione nel novembre del 2021, dal momento che aveva violato gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto. Come detto, nel febbraio del 2022 era stato nuovamente scarcerato a causa dell'età e dei suoi problemi di salute.