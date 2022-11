Stesa ai Quartieri Spagnoli, colpi sfondano la finestra ed entrano in casa Sparati 3 proiettili, uno ha sfondato gli infissi e si è conficcato nel soffitto di una casa di un macellaio 40enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Colpi contro una abitazione privata ieri sera ai Quartieri Spagnoli, al centro storico di Napoli. Presa di mira da ignoti la casa di un macellaio 40enne. Tre proiettili sparati contro l'abitazione. Uno ha sfondato gli infissi ed è entrato nell'appartamento. La pallottola vagante si è poi conficcata nel soffitto di una delle camere. Solo per miracolo nessuno si è fatto male. Non risultano per fortuna feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto e per accertarne anche la matrice.

Paura ai Quartieri Spagnoli

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. L'abitazione si trova in Via Emanuele De Deo. Qui, i militari dell'Arma hanno accertato che sono stati sparati 3 colpi di arma da fuoco. I proiettili sarebbero stati esplosi contro il balcone dell’abitazione di un 40enne, proprietario di una macelleria. Uno dei 3 colpi, come detto, ha perforato gli infissi e si è conficcato nel soffitto di una delle camere dell’abitazione.

Grande paura ai Quartieri Spagnoli, diventati negli ultimi anni uno dei luoghi più attrattivi per la movida cittadina, frequentato, soprattutto nel fine settimana, da migliaia di giovani che affollano i baretti fino a notte fonda. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nel Rione. Ma continuano episodi di violenza come quello registrato nella tarda serata di ieri. Solo per un caso non ci sono stati feriti. Ma poteva andare molto peggio. I commercianti e i residenti della zona chiedono maggiore sicurezza, per tutelare gli abitanti. Maggiori controlli soprattutto di notte.