video suggerito

Stesa a Pianura, il quartiere diviso tra nuove bande e il cambio di vertice del clan Due persone sono state arrestate dopo la stesa in piazza San Giorgio, a Pianura, Napoli Ovest. I contrasti sarebbero tra gli eredi della banda Santagata e una fazione dei Carillo-Perfetto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una fazione di un clan storico che cerca di prendere il controllo approfittando degli arresti che hanno decimato i rivali, gli eredi della "paranza dei bambini" che non vogliono arretrare, un pregiudicato che ha deciso di intervenire ma per motivi personali. Sarebbe questo il contesto attuale di Pianura, Napoli ovest, in cui è avvenuta l'ultima "stesa", colpi di pistola esplosi in aria senza un obiettivo preciso, in piazza San Giorgio, nel cuore del quartiere e di recente punto nevralgico anche dei nuovi conflitti. Dopo quell'episodio sono stati arrestati due uomini, trovati in possesso di due pistole. E e uno di loro è un "volto noto".

Stesa a Pianura, due arresti: trovati con pistole

A finire in manette Salvatore Longobardo, classe '85, e Luca Musto, classe 2000. Non rispondono della stesa, i poliziotti li hanno intercettati subito dopo gli spari. E, quando li hanno controllati, li hanno trovati in possesso di due pistole. Si dovrà appurare che le armi siano quelle utilizzate in piazza San Giorgio, se c'è un collegamento con quell'episodio, ma intanto l'attenzione degli investigatori si concentra sulla figura di Musto. Che è ben conosciuto nel quartiere: ritenuto in passato legato alla banda di Massimo Santagata, era tra gli arrestati nel blitz del novembre 2023 in una piazza di spaccio di via vicinale Sant'Aniello; il Riesame lo aveva scarcerato poco dopo: era stato dimostrato che, al momento dell'irruzione, non era con gli altri nella cucina, dove era stata trovata la droga, ma in un'altra camera.

Gli scontri tra i Perfetto e la banda Santagata

Dopo l'arresto di Massimo Santagata, la sua banda si sarebbe in parte disarticolata, in parte sarebbe stata inglobata dal clan Carillo-Perfetto, che sarebbe oggi l'unica realtà criminale strutturata sul quartiere a seguito dello smantellamento dei Marsicano-Esposito. Con uno scossone interno: la detenzione di Antonio Carillo avrebbe lasciato spazio all'altra fazione, quella dei Perfetto, a loro volta indeboliti dalla recente condanna all'ergastolo di Vitale Perfetto.

Attualmente, per gli investigatori, lo scontro in atto sarebbe tra questi due gruppi: da un lato i reduci della banda di Santagata, la "paranza dei bambini" di Pianura, dall'altro il gruppo Perfetto, che si sarebbe unito in una "joint venture" con un pregiudicato del quartiere di recente entrato in contrasto col reggente della banda che fu di Massimo Santagata e che si muoverebbe proprio per questi motivi personali, senza ambizioni di far parte del "sistema".