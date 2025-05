video suggerito

Napoli, stesa nella notte a Pianura. Oggi due uomini trovati con armi e arrestati: potrebbero essere coinvolti Dopo la stesa di questa notte in piazza San Giorgio, la polizia ha arrestato due uomini, trovati in possesso di due pistole; i due episodi potrebbero essere collegati.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Potrebbero essere collegati la stesa avvenuta questa notte e l'arresto di due uomini effettuato invece nella mattinata di oggi: succede tutto a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Nella fattispecie, nella notte appena trascorsa sono stati esplosi in aria diversi colpi d'arma da fuoco in piazza San Giorgio. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per fare piena luce sulla vicenda; proprio in seguito all'esplosione dei colpi d'arma da fuoco, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell'ordine nell'area occidentale del capoluogo campano.

Proprio nell'ambito delle indagini per ricostruire quanto accaduto in piazza San Giorgio, nella mattinata odierna, domenica 11 maggio, i poliziotti dei commissariati Pianura e Bagnoli si sono imbattuti in due soggetti a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, hanno effettuato brusche manovre per eludere il controllo. Raggiunti e bloccati dagli operatori di polizia, i due soggetti sono stati trovati in possesso di due pistole e, pertanto, sono stati arrestati per detenzione illegale di arma clandestina. Sono ora in corso gli opportuni accertamenti volti a verificare se i due soggetti arrestati o le armi in loro possesso siano collegati alla stesa avvenuta questa notte in piazza San Giorgio; al momento non si esclude nessuna ipotesi.