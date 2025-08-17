Stermina la famiglia dell’ex moglie a Ischia, lei lotta fra la vita e la morte: killer appostato dalla mattina

Un uomo di 69 ha ucciso il compagno e la madre dell’ex moglie, l’ha ferita e poi si è tolto la vita. La donna lotta fra la vita e la morte in ospedale.

Lotta fra la vita e la morte la donna di 43 anni raggiunta da colpi di pistola ieri pomeriggio, dopo le 18.30, nella zona di Cuotto di Forio d'Ischia. A sparare l'ex marito, il sessantanovenne Antonio Luongo, che ha fatto irruzione nell'abitazione della donna per sterminare la sua famiglia. L'uomo si era appostato davanti alle due abitazioni della famiglia della ex dalla mattina, dove aveva atteso fino al tardo pomeriggio. Poi ha sparato, uccidendo il compagno e la madre dell'ex moglie, Nunzio Russo Spena di 48 anni e Zinoviya Knihnitska, di 63. Dopo aver rivolto l'arma verso l'ex moglie, ha puntato l'arma verso di sé e si è ucciso.

Il killer appostato davanti all'abitazione dalla mattina

La sparatoria è avvenuta nel tardo pomeriggio, dopo le 18.30. Ma l'uomo, sessantanovenne di professione operatore ecologico, che si sarebbe spostato sull'isola con un'automobile presa a noleggio, era appostato davanti alle abitazioni in cui viveva la famiglia della quarantatreenne già dalla mattina.

Le due donne, madre e figlia, si sono accorte della sua presenza e hanno sporto denuncia. Non ne risulterebbero altre a suo carico. Probabilmente pensavano si trattasse di un atto intimidatorio da parte di Luongo. Invece, qualche ora dopo, ha scaricato quasi tutto il suo caricatore contro la famiglia. Sei colpi hanno raggiunto soltanto l'ex moglie.

Armato di una pistola detenuta illegalmente e con matricola abrasa, ha sparato verso il compagno dell'ex moglie, il quarantottenne Nunzio Russo Spena e verso la madre della donna, la sessantatreenne di origini ucraine Zinoviya Knihnitska, uccidendoli. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e ha sparato ancora.

Raggiunta da sei colpi di arma da fuoco dall'ex marito, 43enne elitrasportata a Napoli

La quarantatreenne, che lavora come badante, è stata trasportata d'urgenza nel presidio sanitario dell'isola, l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ancora in gravissime condizioni, dove è stata immediatamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico per bloccare una forte emorragia ed è stato drenato un emopneumotorace.

Durante la notte, verso mezzanotte e mezza, però, si è reso necessario il trasferimento con eliambulanza dall'ospedale di Ischia verso la terraferma. È stata trasferita presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ancora adesso. Resta in prognosi riservata, le sue condizioni di salute sono ancora molto critiche.