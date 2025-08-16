napoli
Video thumbnail

Sangue a Forio d’Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell’ex moglie, poi si uccide

Grave fatto di sangue a Forio d’Ischia, in zona Cuotto. Uomo tenta di sterminare la famiglia dell’ex moglie, uccide 2 persone, ne ferisce una e poi si suicida.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Redazione Napoli
9 CONDIVISIONI
Il luogo del duplice omicidio e suicidio, la zona del Cuotto a Forio d’Ischia
Il luogo del duplice omicidio e suicidio, la zona del Cuotto a Forio d’Ischia

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18.30, di sabato 16 agosto, nella zona Cuotto di Forio d'Ischia. Quattro le persone coinvolte, gravissimo il bilancio: 3 morti e una ferita grave. Questa la dinamica: un 69enne è andato sul posto per sterminare la famiglia della ex moglie. Ha sparato e ucciso la madre e il compagno della ex consorte, morti sul colpo. Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine.

L'uomo, pistola in pugno, voleva poi finire il lavoro ammazzando colei che era stata la sua coniuge. Ha rincorso e ha sparato contro la ex moglie, 42enne di origini ucraine, ferendola gravemente. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale "Rizzoli" di Lacco Ameno, in prognosi riservata. L'assassino ha poi rivolto l’arma contro di sé, sparando un colpo ed è morto poco dopo. Indagini demandate ai carabinieri dell'isola di Ischia.

Sul posto, in via Provinciale Panza,  il 118 e le forze dell'ordine. Decine le persone che si sono accalcate intorno alla zona del delitto, cinturata dalla polizia municipale e dai carabinieri della locale compagnia che hanno coperto con un telo la scena del delitto, le cui orribili foto, tuttavia, sono rapidamente circolate sui social.

Leggi anche
Femminicidio La Spezia, uccide a coltellate l’ex moglie: l’uomo aveva il divieto di avvicinamento

Il fatto è avvenuto all'ingresso di un noto parco hotel della zona. Lì, riversi a terra, i cadaveri del compagno e della mamma della donna, in una pozza di sangue. Pochi metri più avanti è stato trovato l'assassino.

Cronaca
9 CONDIVISIONI
Immagine
Sangue a Forio d'Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell'ex moglie, poi si uccide
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views