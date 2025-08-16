Sangue a Forio d’Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell’ex moglie, poi si uccide

Il luogo del duplice omicidio e suicidio, la zona del Cuotto a Forio d’Ischia

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18.30, di sabato 16 agosto, nella zona Cuotto di Forio d'Ischia. Quattro le persone coinvolte, gravissimo il bilancio: 3 morti e una ferita grave. Questa la dinamica: un 69enne è andato sul posto per sterminare la famiglia della ex moglie. Ha sparato e ucciso la madre e il compagno della ex consorte, morti sul colpo. Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine.

L'uomo, pistola in pugno, voleva poi finire il lavoro ammazzando colei che era stata la sua coniuge. Ha rincorso e ha sparato contro la ex moglie, 42enne di origini ucraine, ferendola gravemente. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale "Rizzoli" di Lacco Ameno, in prognosi riservata. L'assassino ha poi rivolto l’arma contro di sé, sparando un colpo ed è morto poco dopo. Indagini demandate ai carabinieri dell'isola di Ischia.

Sul posto, in via Provinciale Panza, il 118 e le forze dell'ordine. Decine le persone che si sono accalcate intorno alla zona del delitto, cinturata dalla polizia municipale e dai carabinieri della locale compagnia che hanno coperto con un telo la scena del delitto, le cui orribili foto, tuttavia, sono rapidamente circolate sui social.

Il fatto è avvenuto all'ingresso di un noto parco hotel della zona. Lì, riversi a terra, i cadaveri del compagno e della mamma della donna, in una pozza di sangue. Pochi metri più avanti è stato trovato l'assassino.