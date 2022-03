Trasporto pubblico a Napoli

Stazione Tav Afragola, una nuova strada aggirerà i centri di Pomigliano e Casalnuovo Sarà costruito un nuovo passante stradale, costerà 10 milioni di euro e sarà finanziato con i fondi del PNRR.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una nuova strada sarà costruita per collegare la Stazione Tav dell'Alta Velocità di Afragola a Pomigliano d'Arco e Casalnuovo, in provincia di Napoli, senza passare per il centro delle città e quindi evitando ingorghi e traffico. Il nuovo passante stradale costerà 10 milioni di euro e sarà finanziato con i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dell'Unione Europea, su progetto della Città Metropolitana di Napoli. Fondi da spendere entro il 2026. Si tratta, spiega il sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, di “un progetto di mobilità per la realizzazione di un passante stradale che aggirerà il centro cittadino di Pomigliano e Casalnuovo”.

Tav Afragola, nuovo passante stradale anti-traffico

Il piano è stato studiato per costruire una nuova infrastruttura a servizio della stazione ferroviaria dell'alta velocità e snellire contemporaneamente il traffico nella zona dei Comuni dell'hinterland. Il passante stradale consentirà alle auto, ai bus e a tutti gli altri mezzi, di non dover entrare nei centri abitati per raggiungere la stazione. Si creerà così un asse diretto Pomigliano d'Arco-Afragola, che collegherà i comuni costeggiando il viadotto della linea ferroviaria Eav. La strada sarà attraversata principalmente da bus elettrici.

Il tragitto della nuova arteria stradale

Il progetto si intitola, appunto, "Sistema Integrato di mobilità sostenibile: in BUS dalle fabbriche alle stazioni dell'Alta Velocità", e prevede la realizzazione di una strada che partirà dalla stazione della Circumvesuviana attraversando il parcheggio dello stabilimento Leonardo per raggiunge, prima, il comune di Casalnuovo senza interferire con il traffico cittadino e in particolare di Via Roma, per poi arrivare alla stazione Tav di Afragola.

La nuova strada sarà alberata, realizzata con moderna tecnologia e materiali ecosostenibili e attrezzata con una linea di trasporto pubblico predisposto dall'EAV. Il comune di Pomigliano D'Arco ha partecipato all'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla selezione di proposte progettuali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in associazione al Comune di Casalnuovo di Napoli, predisponendo questo progetto di mobilità sostenibile di grande impatto sia sulla qualità dell'aria che sulla soluzione del problema traffico a Via Roma e alla rotonda Ponte.

Il sindaco: "Addio traffico su via Roma"

“La realizzazione del passante stradale – spiega il primo cittadino del Comune vesuviano, Gianluca Del Mastro – snellirà il traffico cittadino evitando di intasare via Roma e consentendo di arrivare più facilmente fino a Casalnuovo. Il passaggio continuo di bus elettrici consentirà il collegamento diretto delle nostre Città anche con la stazione dell’alta velocità di Afragola. L’impegno e la forte collaborazione tra le due Amministrazioni ha consentito la creazione di un progetto valido, il cui finanziamento, attraverso fondi PNNR, ci offre la prospettiva di uno sviluppo territoriale uniforme e sostenibile”.