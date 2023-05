Trasporto pubblico a Napoli

Stazione Centrale di Napoli, lavori per due notti: treni cancellati e bus sostitutivi I cantieri ci saranno nelle notti del 27-28 maggio e 17-18 giugno. Interessati alcuni treni regionali delle relazioni Salerno – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Caserta e Roma Termini – Napoli Centrale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Continuano i lavori di potenziamento della Stazione Centrale di Napoli da parte di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. A causa dei cantieri, per due notti, il 27-28 maggio e il 17-18 giugno prossimi, alcuni treni saranno cancellati. Al loro posto saranno istituite delle navette bus sostitutive. Saranno interessati alcuni treni regionali sulle tratte Salerno – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Caserta e Roma Termini – Napoli Centrale, che subiranno modifiche e variazioni di percorso.

Lavori necessari per il nuovo sistema computerizzato

Per garantire la continuità del servizio di viaggio, come detto, e limitare al minimo i disagi per i viaggiatori, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi. Si tratta di lavori indispensabili per il potenziamento infrastrutturale per la realizzazione dell'ACC (Apparato Centrale Computerizzato) della stazione di Napoli Centrale da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Si tratta di lavori che non possono essere rinviati e serviranno a migliorare il servizio di trasporto offerto all'utenza.

Aggiornati i canali di vendita dei biglietti

Le modifiche alla circolazione di alcuni treni regionali, nelle notti del 27/28 maggio e del 17/18 giugno, si rendono necessarie per consentire l’operatività dei cantieri. I canali di vendita dei biglietti dei treni sono già stati aggiornati con le ultime modifiche, mentre il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e consultabile sul sito di RFI e sui canali web delle imprese ferroviarie. Per tutte le informazioni, quindi, si possono consultare i canali ufficiali informativi di Rfi.