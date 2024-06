video suggerito

Stalking a marito e moglie perché vuole tornare con lei: arrestato l'ex amante della donna In manette è finito un 47enne di Ceppaloni, in provincia di Benevento che, dopo la fine della relazione extraconiugale, aveva cominciato a perseguitare l'ex amante e suo marito.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una relazione extraconiugale si è trasformata in un incubo per una donna e suo marito, perseguitati dall'ex amante di lei che, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, è stato arrestato dai carabinieri. In manette è finito un uomo di 47 anni di Ceppaloni, nella provincia di Benevento, verso il quale la Procura della Repubblica sannita ha disposto gli arresti domiciliari, con la particolare modalità del braccialetto elettronico, con l'accusa di atti persecutori.

Le indagini dei carabinieri della locale stazione sono partite in seguito alla denuncia presentata dai due coniugi, che raccontavano ai militari dell'Arma i comportamenti persecutori messi in atto dal 47enne, al fine di ripristinare la relazione extraconiugale con la moglie del denunciante, nonostante il rifiuto della donna. Come hanno appurato i carabinieri, l'indagato, quasi ogni giorno, si recava sotto casa della coppia, intenzionato ad entrare in contatto con la donna e convincerla a lasciare il marito. Per raggiungere il suo scopo, il 47enne aveva cominciato a seguire anche l'uomo, sia a casa che sul luogo di lavoro, al fine di convincerlo a farsi da parte.

Pertanto, espletate le indagini – eseguite anche mediante l'ascolto delle testimonianze di persone informate sui fatti – valutata anche la disamina effettuata dal pubblico ministero e la gravità degli indizi coinvolti a carico del 47enne, il gip del Tribunale di Benevento ha ritenuto che sussistesse l'esigenza della custodia cautelare, disponendo, come detto, gli arresti domiciliari.