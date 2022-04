Squadrone di staffisti per Manfredi all’ex Provincia: dentro politici ed esperti di comunicazione Il primo cittadino nomina i collaboratori di fiducia alla Città Metropolitana. Nella rosa anche l’ex DemA Pietro Rinaldi e i giornalisti Lorenzo Crea e Stefano Albamonte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Infornata di staffisti per il sindaco metropolitana Gaetano Manfredi all'ex provincia di Napoli. Sono 12 i collaboratori di fiducia scelti dal primo cittadino per affiancarlo nell'attività amministrativa ed in quella di rappresentanza. Nella rosa individuata politici ed esperti di comunicazione. Si tratta di contratti esterni a tempo determinato in base all'ex articolo 90 del Testo Unico degli Enti Locali, incarichi fiduciari, che il primo cittadino metropolitano ha deciso di assegnare in base alle competenze possedute dai professionisti, e che sono legati nella durata al mandato del sindaco. Nella rosa, c'è l'ex consigliere comunale di Dema ed ex capo di gabinetto della Città Metropolitana, Pietro Rinaldi, che nell'ultima campagna elettorale ha appoggiato la coalizione di Manfredi, ma anche esperti di comunicazione come Lorenzo Crea e Stefano Albamonte.

Tutti i nomi degli staffisti del sindaco metropolitano

Sono 12, come detto, gli staffisti che saranno “di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico” del sindaco della Città Metropolitana, indicate nel decreto di nomina firmato il 1 aprile 2022. Saranno coordinati dal Capo di Gabinetto, da cui dipenderanno funzionalmente e organizzativamente e al quale risponderanno del corretto espletamento delle attività affidategli.

Ecco tutte le figure scelte:

3 collaboratori da assumere con contratto a tempo determinato e full time, con funzioni di supporto e assistenza al Sindaco metropolitano nell’organizzazione dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, individuati nelle persone di:

Paolo de Stefano,

Fabio Landolfo

l'avvocato Pietro Rinaldi

1 collaboratrice da assumere con contratto a tempo determinato e part time al 70%, con la funzione di supporto al Sindaco nell’attività di indirizzo e di controllo dell’attuazione del programma amministrativo, individuata nelle persona di:

Marina Improta,

2 collaboratori da assumere con contratto a tempo determinato e part time al 50% individuati nelle persone di:

l' avvocato Piergiorgio De Geronimo , con funzioni di supporto al Sindaco metropolitano per le attività di indirizzo e di monitoraggio relative all’attuazione, per quanto di competenza dell’Ente, dei programmi e delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione, anche in raccordo con gli organi di indirizzo politico del comune capoluogo;

, con funzioni di supporto al Sindaco metropolitano per le attività di indirizzo e di monitoraggio relative all’attuazione, per quanto di competenza dell’Ente, dei programmi e delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione, anche in raccordo con gli organi di indirizzo politico del comune capoluogo; Elio Tedone, cui verrà attribuito in particolare il compito di diretto supporto al Sindaco metropolitano in tutti i suoi impegni istituzionali interni ed esterni

4 collaboratori da assumere con contratto a tempo determinato e full time, individuati nelle persone di:

Stefano Albamonte , con compiti di diretto supporto al Sindaco metropolitano in tutti i suoi impegni istituzionali interni ed esterni;

, con compiti di diretto supporto al Sindaco metropolitano in tutti i suoi impegni istituzionali interni ed esterni; Salvatore Barbato , con funzioni di supporto e assistenza al Sindaco metropolitano nella promozione e realizzazione di iniziative istituzionali previsti nel programma di governo;

, con funzioni di supporto e assistenza al Sindaco metropolitano nella promozione e realizzazione di iniziative istituzionali previsti nel programma di governo; Raffaella Chiantese e Milena Esposito, alle quali verranno assegnate, in particolare, attività di: – diretto supporto al Sindaco metropolitano in tutti i suoi impegni istituzionali interni ed esterni, di cui coordineranno l’organizzazione; assistenza nelle attività di rappresentanza; supporto nella gestione della corrispondenza e dell’agenda del Sindaco metropolitano; supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni istituzionali;

1 collaboratore da assumere con contratto a tempo determinato e part time al 70% individuato nella persona di:

Stefania Balzano, la quale supporterà il Sindaco nell’attività di indirizzo e di controllo dell’attuazione del programma amministrativo;

1 collaboratore da assumere con contratto a tempo determinato e part time al 30% individuato nella persona di: