video suggerito

Stadio Partenio di Avellino, dalla Regione Campania 2 milioni per i lavori per la Serie B Due milioni di euro dalla Regione Campania, via libera ai lavori di adeguamento per lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Soddisfatti sindaco e società. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Regione Campania ha stanziato due milioni di euro per i lavori di adeguamento per lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, che potrà così essere pronto in tempo per la Serie B, categoria dove gli irpini tornano dopo sette anni di assenza. Lo ha annunciato Palazzo Santa Lucia in una nota stampa. Una buona notizia anche per il Comune di Avellino, oltre che per la società biancoverde, che appena ieri aveva parlato di quali fossero le priorità da regolarizzare in vista del salto di categoria: manto erboso, illuminazione, impianto e sala Var, tornelli, videosorveglianza. Il tutto entro il 22 agosto, data d'inizio del campionato di Serie B.

I fondi della Regione Campania permetteranno di partire con i lavori in tempi brevi e scongiurare ogni rischio. Soddisfazione dal sindaco Nargi e dal presidente d'Agostino, ma anche dal consigliere regionale Enzo Alaia, che spiega che i 2 milioni saranno ripartiti tra 1,4 milioni di fondi FERS e 600mila euro per il manto erboso. "Con l’approvazione di questo contributo si procede concretamente, come avevo già dichiarato, verso il miglioramento dello Stadio Partenio-Lombardi, un’infrastruttura fondamentale per l’Avellino Calcio e per la passione dei suoi tifosi", ha scritto Alaia sui propri canali social, "Il Presidente De Luca ha mantenuto l’impegno che mi aveva personalmente confermato durante il nostro incontro, dimostrando attenzione per il territorio irpino e per il valore dello sport come leva di coesione sociale. Ora proseguiremo con determinazione per garantire che i lavori siano realizzati nei tempi previsti, nell’interesse della squadra e dell’intera comunità. L’approvazione del finanziamento", conclude Alaia, "rappresenta un passo decisivo per superare le criticità attuali dello stadio e per consolidare il ruolo dell’Avellino Calcio come simbolo di identità e aggregazione per la provincia".