Stadio Maradona, stop vendita bevande in lattine e bottiglie durante le partite del Napoli Il sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza per la stagione 2023-24. Divieto di vendita allo stadio e nelle aree limitrofe. Multe fino a 500 euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop alla vendita di bevande in bottiglie e lattine allo Stadio Maradona e nelle zone circostanti durante le partite del Napoli nella stagione 2023-24. Lo ha deciso il Comune di Napoli con l'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Per i trasgressori sono previste multe fino a 500 euro.

Il provvedimento, richiesto dalla Questura di Napoli, si è reso necessario per motivi di pubblica sicurezza. I contenitori rigidi delle bevande, infatti, possono essere usati anche in modo improprio, ad esempio essere lanciati sul campo di gioco, rischiando di fare del male a qualcuno. L'ordinanza non è una novità, anche negli anni scorsi, spiegano dalla Polizia Municipale a Fanpage.it, è stata emanata e viene rinnovata di stagione in stagione.

Il provvedimento richiesto dalla Questura

L'ordinanza nasce su richiesta della Questura di Napoli che ha chiesto al Comune di istituire il divieto di vendita, con l'obiettivo di “garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2023/2024”.

I match, infatti, “sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all’area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande. Pertanto, la richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica”.

Cosa prevede l'ordinanza del sindaco Manfredi

Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare – l'intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo".

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.