Stadio Maradona, vertice De Laurentiis-Manfredi: ecco il piano per riaprire il terzo anello Incontro Manfredi-De Laurentiis per riaprire il terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si sono incontrati oggi all'hotel De Bonart di Napoli per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall'assessore Edoardo Cosenza, sulla possibile riapertura del terzo anello dello stadio Maradona, mediante adeguate lavorazioni, nell’ottica di una complessiva riqualificazione dell’intero impianto. Al termine dell’incontro, molto cordiale e collaborativo, le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve. Presenti al vertice i dirigenti Andrea Chiavelli, Tommaso Bianchini, Gianluca Baiesi e Giulio Mastropasqua del Calcio Napoli. Subito dopo l'incontro, il faccia a faccia si è spostato in Prefettura, alle ore 17, per il piano sicurezza sull'eventuale Festa IV Scudetto.

Il piano per la Festa in caso di quarto scudetto

Il tema dello stadio è sul tavolo anche del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. I lavori dovrebbero essere eseguiti senza chiudere tutto l'impianto sportivo. L'obiettivo è quello di ricavare circa 8mila posti in più, per poter rispettare i requisiti Uefa, in vista degli Europei Italia-Turchia del 2032. Ma non finisce qui. Altro dossier sul tavolo delle istituzioni è quello della possibile Festa Scudetto a Napoli. Una ipotesi ancora tabù per i napoletani, per questioni scaramantiche, ma sulla quale le istituzioni hanno cominciato ad interrogarsi per motivi di sicurezza pubblica. Con l'attuale distacco di 3 punti dalla seconda in classifica di Serie A, l'Iter, tutto è ancora aperto. L'ultima partita di Campionato attualmente è prevista per domenica 25 maggio, con i riflettori puntati sulla partita col Parma il 18 maggio. Ma la data dell'ultima giornata potrebbe anche essere spostata, considerando che il 31 maggio c'è la finale di Champions League.

Il Comitato per i 100 anni del Calcio Napoli 1926-2026

Allo studio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, anche il piano dei festeggiamenti per i 100 anni del Calcio Napoli 1926-2026, per i quali si prevede di istituire un apposito Comitato, al quale starebbe lavorando lo stesso assessore Cosenza, che è tifosissimo del Napoli. Tra le varie ipotesi in campo nel caso eventuale di una Festa Scudetto, quella del viaggio dei calciatori sul bus scoperto sul Lungomare e dei maxi-schermi, come già avvenuto per il terzo scudetto del 2023.