Stadio Collana, Vincenzo De Luca: "Pronto in due anni, investimento da 40 milioni" Via ai lavori per la ristrutturazione dello Stadio Arturo Collana, presente anche Vincenzo De Luca e la presidente di municipalità Clementina Cozzolino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I lavori di ristrutturazione all'interno dello Stadio Collana

Visita allo Stadio Arturo Collana di Piazza Quattro Giornate a Napoli per il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca. Assieme a lui, anche la presidente della Municipalità V Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino. De Luca ha annunciato lavori che dureranno due anni a fronte di un maxi investimento da 40 milioni di euro, ma che restituirà alla città l'impianto vomerese, da anni diventato simbolo del degrado. Proprio oggi sono già iniziati i lavori per la demolizione della tribuna che dà su via Acitillo.

"Puntiamo a completare tutti i lavori in due anni investendo 40 milioni, ma consegneremo a blocchi gli impianti ai ragazzi e alle famiglie del Vomero mano a mano che li ristrutturiamo", ha spiegato Vincenzo De Luca ai cronisti presenti, "Il punto fondamentale per noi sono le condizioni di sicurezza, perché se abbiamo un cantiere aperto sule tribune non è che possiamo portare i bambini a correre sulla pista. Cercheremo di bruciare i tempi e di non perdere un minuto", ha aggiunto ancora De Luca, "ma anche di fare un lavoro come Dio comanda perché un investimento del genere si fa una volta ogni cento anni".

"Il Collana rappresenta l'identità del nostro territorio, la nostra storia, il luogo simbolo della resistenza antifascista", ha commentato invece Clementina Cozzolino, Presidente della Municipalità 5 Vomero-Arenella, "che ha aggiunto: "Esprimo la mia soddisfazione per questo investimento importante della regione Campania, che oltre alla riqualificazione dell'impianto vedrà anche la realizzazione di un parcheggio interrato di 200 posti auto e il restyling delle aree esterne".

Vincenzo De Luca assieme alla presidente di Municipalità Cozzolino