Sta per partorire ma resta bloccata nel traffico: i carabinieri la scortano in ospedale Disavventura a lieto fine per una coppia del Salernitano: bloccati nel traffico con lei sul punto di partorire, sono stati scortati in ospedale dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando i carabinieri hanno raggiunto l'automobile la donna era in lacrime, in preda al dolore e alla paura di perdere il figlio: sentiva il parto imminente, ma quel muro di veicoli fermi davanti a lei non le avrebbe mai permesso di arrivare in tempo in ospedale. I militari, però, sono riusciti a trovare una soluzione: la gazzella dell'Arma ha fatto da apripista e così la coppia è riuscita a raggiungere in pochi minuti il Moscati di Avellino.

È successo nella tarda mattinata di oggi, 3 febbraio, protagonisti della disavventura (che si è risolta nel migliore dei modi dopo il panico iniziale), una coppia della provincia di Salerno. I due erano diretti verso l'ospedale ma si sono trovati imbottigliati nel traffico dell'ora di punta. E proprio in quei minuti sono cominciate le contrazioni. Il futuro papà, una volta capito che non sarebbe riuscito a tirarsi fuori da quell'ingorgo in tempo, non ha potuto fare altro che chiedere aiuto: ha preso il telefono e ha composto il 112 e ha fornito all'operatore della Centrale Operativa le indicazioni sulla loro posizione.

La nota della richiesta di soccorso è stata diramata alle pattuglie in zona e ha risposto quella della Sezione Radiomobile di Avellino: i militari non erano troppo distanti, si trovavano a pochi minuti dal punto indicato. Da lì, la corsa a sirene spiegate: prima al centro dell'ingorgo, per raggiungere la coppia, e subito dopo verso il Moscati di Avellino, creando un varco tra le automobili. In poco tempo la coppia è così arrivata in ospedale; i sanitari hanno constatato il buono stato di salute della donna e del nascituro e hanno predisposto la sala per il parto ormai prossimo.