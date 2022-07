Sradicano bancomat e lo portano via, inseguiti dai carabinieri: un arresto, recuperati 30mila euro È accaduto questa notte a Sorrento, in provincia di Napoli: dopo un inseguimento sulla Statale, i carabinieri sono riusciti a fermare uno dei ladri; è caccia ai complici.

A cura di Valerio Papadia

Notte movimentata, con scene da film, in Penisola Sorrentina: il furto di uno sportello bancomat, un inseguimento e infine l'arresto di un uomo hanno animato la notte appena trascorsa. La storia comincia, intorno alle 3, a Sorrento dove, nonostante l'ora tarda, tanti turisti e cittadini sono ancora per strada; proprio qualcuno di loro allerta il 112: "Stanno rubando l'Atm in via degli Aranci 254". Sul posto arrivano i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Sorrento, che sorprendono alcuni uomini mentre caricano il bancomat – al cui interno ci sono 30mila euro – su un furgone, un Fiat Ducato. Alla vista dei carabinieri, solo uno dei ladri rimane sul posto e, braccato, si mette alla guida del furgone: nasce così un inseguimento con i militari dell'Arma lungo la Statale che, nonostante l'ora, è ancora abbastanza affollata.

In auto dei carabinieri arriva anche un'altra gazzella: l'inseguimento è ormai arrivato fino alla Panoramica di Castellammare di Stabia dove il ladro, sentendosi ormai in trappola, decide di abbandonare il furgone e continuare l'inseguimento a piedi. I militari dell'Arma lo rincorrono e riescono a bloccarlo: si tratta di un giovane di 21 anni, residente nel campo rom di Giugliano, in provincia di Napoli. Il furgone utilizzato per il furto e poi per la fuga è risultato invece rubato lo scorso 28 luglio a Pozzuoli: sottoposto a sequestro, è stato sottoposto a tutte le indagini del caso, al fine di evidenziare eventuali elementi utili alle indagini. Il bancomat e il denaro contenuto al suo interno sono stati invece restituiti al legittimo proprietario. Per il 21enne si sono aperte le porte del carcere: accusato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, è in attesa di giudizio; si cercano i complici.