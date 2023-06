Sputa addosso a un vigile urbano sul porto di Pozzuoli: è lo stalker di Maria Elena Boschi L’aggressione nel pomeriggio di oggi sul porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: il protagonista è Giuseppe Dragone, 50 anni, già condannato per stalking nei confronti dell’ex ministra.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno, sul porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: un uomo ha aggredito un agente della Polizia Municipale e si è poi scagliato contro due automobili di servizio danneggiandole. Per questo Giuseppe Dragone, 50enne di Pozzuoli, è stato fermato: Dragone non è nuovo alle cronache, dal momento che nel 2017 è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per stalking nei confronti dell'ex ministra delle Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi, ora capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati.

L'aggressione ai danni della pattuglia della Municipale di Pozzuoli, come detto, si è verificata nel pomeriggio odierno in via Cristoforo Colombo, nei pressi del porto della città della provincia partenopea. Dragone – che sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza – ha dapprima sputato contro un agente e poi ha rivolto la sua furia contro due volanti dei vigili urbani: le ha prese a calci, danneggiandone le portiere.

Tutto è accaduto davanti e centinaia di puteolani e turisti, che si stavano godendo la domenica pomeriggio in città. Sul posto sono così intervenuti gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato e i carabinieri; Giuseppe Dragone è stato così fermato e portato dal 118, nel frattempo intervenuto sul posto, all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per accertamenti. Si attendono i provvedimenti nei confronti del 50enne da parte della competente Autorità Giudiziaria.