Sprofondamento a Villa Rosebery, residenza del Presidente della Repubblica: sul posto tecnici Abc Frana nella zona della dimora presidenziale. Sulla Domitiana chiusa una rampa di innesto per dissesti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno sprofondamento si è verificato questa mattina nella zona di Villa Rosebery, residenza napoletana di Posillipo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici dell'Abc, l'azienda idrica dell'acquedotto di Napoli. Ancora disagi a causa di dissesti nel capoluogo campano, dopo la voragine apertasi la scorsa settimana in via Morghen al Vomero. Al momento non sembra che l'avvallamento registrato a Villa Rosebery abbia provocato gravi danni. Non si registrerebbero feriti. Sul posto anche i tecnici della Protezione Civile del Comune e i vigili del fuoco. Il Capo dello Stato non è presente nella Villa.

Sulla Domitiana chiusa una rampa di innesto

Un altro dissesto si è verificato oggi nel Napoletano, lungo la strada statale 7 Quater "Domitiana", nella zona di competenza del Comune di Pozzuoli. È infatti provvisoriamente interdetta al transito la rampa d'innesto all'altezza del chilometro 50,750, in corrispondenza dello svincolo "Protezione Civile", in direzione sud.

Il provvedimento di chiusura, emesso dal Comune di Pozzuoli si è reso necessario a causa del dissesto del piano viabile che ha causato la formazione di una voragine lungo il tratto di strada di competenza comunale. Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e allo scopo di garantire l'incolumità dell'utenza, permane la modifica alla viabilità, indicata con segnaletica sul posto.