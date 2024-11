Sposi scomparsi a Cesa a Chi l’ha visto? Lui: “Non avevamo fatto il viaggio di nozze, lei era triste”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

I due sposi scomparsi da Cesa a Chi l'ha visto? su Rai Tre

“Abbiamo fatto un matrimonio organizzato in brevissimo tempo e non abbiamo fatto il viaggio di nozze. Lei era triste. Tornavamo dopo il matrimonio a una vita normale come se non fosse successo nulla. Io ho pensato, senza organizzarmi, di farle fare una passeggiata lunga, di farle vedere Milano che lei non conosceva. Voglio chiedere scusa a tutti per la preoccupazione che ho potuto dare. Volevo solo far vivere una gioia a mia moglie”. Spiega così Pietro, ai microfoni di Chi l'ha visto? su Rai Tre il motivo della scomparsa da Cesa, in provincia di Caserta, per 5 giorni, la scorsa settimana. Un'assenza legata al desiderio di avere un viaggio di nozze, come tutte le famiglie normali, della quale, però, la moglie Maria non sapeva nulla, essendo convinta che i familiari fossero al corrente.

La storia dei due novelli sposi, Pietro e Maria, spariti nel nulla a 4 giorni dal matrimonio e poi ricomparsi dopo 5 giorni, ha tenuto col fiato sospeso tutta l'Italia. Dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari, si sono moltiplicati gli appelli per ritrovarli, rilanciati da rappresentanti istituzionali, come i sindaci di Frattamaggiore e Cesa, e da personaggi pubblici come don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. I due sposini erano convolati a nozze venerdì 25 ottobre scorso. Il martedì successivo, però, 29 ottobre, erano scomparsi, lasciando i due figli – uno di 7 mesi, l'altro di 7 anni avuto da una precedente relazione della donna – ai genitori paterni. Sulla vicenda ora è aperta una indagine della Procura, i due sposi adesso sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Italia e Nicola Sabatino.

Nelle foto e nei video del matrimonio appaiono sorridenti. I loro familiari avevano raccontato poco dopo la scomparsa che i due coniugi si erano allontanati per fare una commissione. Ai telefoni, però, non avevano più risposto. Da qui, la preoccupazione, la denuncia di scomparsa e la macchina dei soccorsi che si era messa in moto.

Domenica mattina, poi, il rientro a Frattamaggiore, dove avevano recuperato i figli, prima di tornare a casa, a Cesa, nel Casertano. La loro storia è stata trattata da Chi l'ha visto?, dove i due sposi nella puntata del 6 novembre 2024, sono stati intervistati e hanno spiegato cosa sia accaduto in quei 5 giorni di assenza.

La moglie: “Non sapevo niente”

A Chi l'ha visto? su Rai Tre la moglie Maria ha spiegato:

“Non sapevo assolutamente niente. Avevamo appuntamento per andare a vedere una casa. Mio marito mi ha detto: ‘Andiamo a fare una passeggiata, così parliamo un po'. Ad un certo punto mi dice: ‘Andiamo a Napoli a fare una passeggiata'. Gli dico: ‘Avvisiamo anche tua mamma'. Lui dice: ‘Ho avvisato'. Siamo arrivati alla stazione di Fratta e da qui abbiamo preso il treno per Napoli. Qui prendiamo il caffè e lui mi dice: ‘Vogliamo stare 2-3 giorni fuori?'. Io dico: ‘Ma dobbiamo avvisare'. Lui dice: ‘Non ti preoccupare. Ho avvisato mamma'. Mi ha convinto. Se i bimbi stanno da tua mamma, i bimbi sono in un posto sicuro per me”.

Poi la donna prosegue nel racconto:

“Da Milano siamo andati a Bologna e poi a Venezia. Qui, siamo andati a fare colazione la mattina e ho visto che in Tv si parlava di due scomparsi. Non pensavo fossi io, poi vedo la nostra foto. Guardo Pietro e dico: ‘Che hai combinato?'. Lui dice: ‘Non pensavo che sarebbe successo questo'. Abbiamo litigato, non si doveva permettere. Il primo pensiero è stato di correre a casa dai bimbi.

Sulla vicenda adesso c'è una indagine in corso della magistratura. Per l'avvocato Nicola Sabatino, “l'ipotesi di reato è abbandono di minori. Riteniamo che, chiarito l'equivoco, bisogna distinguere le due posizioni: la signora non aveva idea che a casa non sapessero. La condotta di Pietro è stata superficiale, ma i bambini li aveva affidati ai propri genitori. Nell'interesse dei minori non vedo condotte rilevanti. Non entriamo nel dettaglio per rispetto degli inquirenti. C'è stata preoccupazione, ma nessun pericolo”.

Mentre l'avvocato Giuseppe Italia ha spiegato: “Bisogna tutelare la loro vita personale da attacchi gratuiti sui social. Noi abbiamo consigliato di non utilizzare i social. Ad eccezione di voi di Chi l'ha visto? Abbiamo consigliato di fare solo questa intervista per il rispetto verso la qualità del lavoro del programma”.

Il quadro di Scarface in casa

I due sposi hanno anche spiegato il motivo della presenza di un quadro di Scarface, il film con Al Pacino, appeso in stanza sul divano dove sono stati intervistati a Chi l'ha visto? Un'immagine che ha suscitato molti commenti sui social. Pietro ha spiegato: “Un quadro che mi ha regalato un mio amico che non c'è più. L'ho messo per ricordare la sua memoria”.