Spinto da un ragazzino, batte la testa: Giovanni Sasso muore a 48 anni dopo 8 giorni di agonia

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Giovanni Sasso, il commerciante di Cellole che lo scorso 9 giugno fa era stato spintonato da un ragazzino per strada e aveva battuto violentemente la testa: l'uomo, 48 anni, è morto nella serata di ieri, dopo otto giorni di agonia, nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dove era stato ricoverato in Rianimazione a causa delle ferite riportate. Il 48enne lascia la compagna e due figlie piccole.

Un minorenne indagato per omicidio colposo

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, lo scorso 9 giugno Sasso si trovava affacciato al balcone della sua abitazione, che sorge vicino alla sua rivendita di automobili, per la quale il 48enne era molto conosciuto a Cellole. Dal balcone, Sasso avrebbe notato due ragazzini che stavano gettando gusci di arachidi proprio fuori alla sua concessionaria e avrebbe deciso di intervenire.

Sceso in strada, il 48enne ha dunque rimproverato i due ragazzini. Sarebbe nata una discussione, al culmine della quale uno dei due giovani avrebbe spinto il commerciante che, caduto per terra, ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Le condizioni di Giovanni Sasso sono apparse subito grave: l'uomo è stato ricoverato alla clinica Pineta Grande, in coma; qui, dopo otto giorni, è arrivato il tragico epilogo.

Le indagini per stabilire con precisione la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca; al momento, uno dei due minorenni, quello che avrebbe spinto Giovanni Sasso, risulta indagato per omicidio colposo.