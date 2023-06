Rimprovera un ragazzino per strada, lui lo spinge: 48enne batte la testa, è in rianimazione È accaduto a Cellole, nella provincia di Caserta: il 48enne è ora attaccato a un respiratore all’ospedale di Castel Volturno. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Una lite per strada è finita in tragedia a Cellole, cittadina nella provincia di Caserta: un uomo di 48 anni, dopo essere stato spinto da un ragazzino, è caduto e ha battuto violentemente la testa e si trova ricoverato in Rianimazione. Da quanto si apprende, il 48enne – un commerciante del posto – ha notato il ragazzino che sporcava la strada: stava gettando dei gusci di noccioline sull'asfalto.

Il commerciante, allora, si è avvicinato al ragazzino e lo ha rimproverato. Una lite che, inizialmente, sembrava solo verbale, fino a quando il ragazzino non ha spinto il 48enne, che è scivolato e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso prontamente dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva: le sue condizioni di salute sono stati giudicate molto gravi.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono arrivati anche i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.