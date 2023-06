Spiagge libere a Napoli, polemica sui fondi per le attrezzature per disabili La consigliera regionale Roberta Gaeta: “I Comuni di Napoli e Torre Annunziata non hanno partecipato al bando di 2 milioni per rendere accessibili le spiagge ai disabili”

"La difficoltà di accesso al mare di Napoli è sempre stato argomento di discussione, figurarsi quindi come questa problematica sia amplificata per le persone con disabilità. Per l'annualità 2022 tutti i Comuni costieri campani hanno risposto all'avviso pubblico relativo al progetto regionale "Turismo BalneAbile", coofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di 2 milioni di euro, in aggiunta ai 500mila già stanziati in precedenza dalla Regione Campania. Tutti i comuni costieri hanno risposto tramite manifestazione d'interesse, tranne i Comuni di Napoli e di Torre Annunziata". A parlare è la consigliera regionale Roberta Gaeta, ex assessore al Welfare del Comune di Napoli, nell'ex giunta De Magistris.

In una nota la consigliera regionale Gaeta sottolinea che: "La Regione Campania, con la legge 26 del 2020, ha stanziato per il triennio 2020-2022, 500mila euro destinati ai Comuni costieri e finalizzati a progetti di eliminazione delle barriere verso il mare in particolare per i disabili. Ho presentato pertanto, lo scorso mese, una specifica interrogazione all'assessorato regionale competente, allo scopo di conoscere lo stato dell'arte di un territorio ricco di bellezze ma purtroppo non fruibili per tutti, ed in particolare quali comuni avessero usufruito del fondi stanziati. La risposta è stata purtroppo abbastanza sorprendente per quanto riguarda il Comune di Napoli".

