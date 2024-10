Sperona una moto della polizia e ferisce un agente: 25enne arrestato al Rione Sanità

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Alla vista del posto di controllo della Polizia di Stato, ha tentato di eluderlo accelerando e speronando così una motocicletta degli agenti, ferendo uno di loro. Nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre, i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti in uno scooter che sopraggiungeva a velocità sostenuta in vico Canale ai Cristallini, al Rione Sanità, nel cuore della città.

Accortosi della presenza dei poliziotti, l'uomo alla guida dello scooter ha accelerato, nella speranza di riuscire a darsi alla fuga, e ha così speronato una delle moto degli agenti, provocando al poliziotto delle lesioni; il centauro è stato però bloccato dagli operatori e, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana.

Pertanto, al termine delle operazioni, il 25enne è stato tratto in arresto per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato; l'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzioni di sostanze stupefacenti per uso personale.