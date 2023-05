Spari tra la folla in piazza Trieste e Trento dopo una lite, preso 28enne Un 28enne dei Quartieri Spagnoli è stato arrestato per la sparatoria del settembre scorso in piazza Trieste e Trento; i colpi di pistola dopo un litigio.

A cura di Nico Falco

I clienti del bar seduti al tavolino, all'improvviso i colpi di pistola esplosi in strada e il fuggi fuggi generale. Scene immortalate la notte del 4 settembre 2022 dalla telecamera di un bar di piazza Trieste e Trento e rimbalzate velocemente sui social. Si era parlato di un gesto dimostrativo, ma le indagini della Squadra Mobile hanno portato ad una realtà diversa: era l'epilogo di un "incontro chiarificatore" tra un giovane pregiudicato dei Quartieri Spagnoli e un uomo del posto. A finire in manette il 28enne Matteo Cammarota, gravemente indiziato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. L'uomo ferito, un 49enne, aveva all'epoca dichiarato di essere stato centrato da una pallottola vagante mentre passeggiava.

La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'antefatto sarebbe stato una discussione tra alcuni parenti di Cammarota e il fidanzato della figlia del 49enne; i due si sarebbero accordati per vedersi in piazza Trieste e Trento ma il 28enne avrebbe esploso due colpi d'arma da fuoco e sarebbe scappato in scooter; le pallottole, andate a segno nella gamba del 49enne, avevano provocato la frattura del perone sinistro con 30 giorni di prognosi.

La sparatoria era avvenuta a una manciata di metri dai clienti del bar e dalle numerose persone, tra napoletani e turisti, che anche a quell'ora erano ancora in strada tra piazza Trieste e Trento e nelle zone vicine. L'uomo ferito, andato al Pronto Soccorso, aveva parlato vagamente delle circostanze in cui era stato colpito, dicendo di essere stato raggiunto da una pallottola mentre passeggiava tra piazza Trieste e Trento e Borgo Marinari ma già nelle fasi iniziali delle indagini era stato ipotizzato un collegamento tra i due episodi.