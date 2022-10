Spari sulla Circumvallazione di Napoli, ferito un uomo di 36 anni L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Giugliano in condizioni serie: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto; indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È ancora poco chiara la dinamica di una sparatoria avvenuta questa notte sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: un uomo di 36 anni è stato ferito da un proiettile ed è ricoverato in condizioni giudicate gravi in ospedale. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 36enne sarebbe stato ferito nel territorio di Villaricca, nella provincia partenopea: l'uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano della vicina Giugliano in Campania, dove è ricoverato in condizioni giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio del Napoletano sono arrivati i carabinieri, che hanno ascoltato il racconto del 36enne e che ora indagano per stabilirne la veridicità e per ricostruire con precisione cosa sia accaduto questa notte.

A Napoli tre colpi contro un'auto

Qualche notte fa, a Miano, periferia Nord di Napoli, alcuni colpi di pistola, tre, sono invece stati esplosi contro un'automobile. Per la precisione, l'automobile colpita, una Fiat Idea, si trovava parcheggiata in via Teano: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella, a cui sono affidate le indagini per capire cosa sia accaduto. Il proprietario dell'auto è un uomo del posto, incensurato, che ai militari dell'Arma ha riferito di non aver mai ricevuto minacce di alcun tipo.