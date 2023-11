Spari nella notte a San Giovanni a Teduccio, 36enne ferito a colpi di pistola L’uomo ricoverato nella notte all’Ospedale del Mare, indaga la polizia. La vittima coinvolta nell’inchiesta sullo spaccio di droga a Caivano (Napoli).

A cura di Nico Falco

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 36 anni, Mario Amaro, è stato ricoverato nella notte all'Ospedale del Mare con una ferita da arma da fuoco; secondo la sua versione, che al momento resta al vaglio degli investigatori, sarebbe stato ferito da due sconosciuti che gli avrebbero imposto di fermarsi e gli avrebbero sparato mentre scappava. Le sue condizioni di salute non sono gravi. L'uomo risulta già noto alle forze dell'ordine; nel 2019 era tra i 22 indagati dell'inchiesta sul sistema droga del Parco Verde di Caivano, ritenuto uno degli spacciatori del gruppo guidato da Pasquale Fucito "il Marziano".

Il ferimento sarebbe avvenuto in via delle Repubbliche Marinare, nel territorio del quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli. Il 36enne, residente a Castel Volturno (Caserta), ha raccontato di essersi imbattuto nella coppia intorno alle 2 di oggi, 24 novembre, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada. I due gli avrebbero intimato di fermare lo scooter ma lui avrebbe accelerato per scappare; non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina. A quel punto uno di loro avrebbe sparato, la pallottola ha raggiunto la vittima al gluteo.

In ospedale è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini e per raccogliere la dichiarazione del 36enne. La dinamica è in fase di ricostruzione, anche alla luce dei precedenti dell'uomo; sono in corso accertamenti per determinare con esattezza le modalità e il luogo del ferimento. L'area indicata non sarebbe coperta da telecamere di sorveglianza pubblica, si vaglia la possibilità che informazioni possano essere ricavate da impianti privati.