Spari nella notte a Pomigliano d’Arco, nove bossoli a terra in via Campanile I carabinieri sono intervenuti in via Campanile, a Pomigliano d’Arco (Napoli); al momento non si esclude nessuna pista, dalla stesa di camorra all’agguato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Dei colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte scorsa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli; la segnalazione intorno alla mezzanotte di oggi, 30 novembre. Sul posto, in via Giuseppe Campanile, sono intervenuti i carabinieri per l'avvio delle indagini. Al momento non si esclude nessuna pista, dalla stesa di camorra al tentato omicidio.

Durante il sopralluogo i militari della stazione di Pomigliano d'Arco hanno rinvenuto 9 bossoli calibro 9×21; non risultano feriti né danni, il che farebbe propendere per l'ipotesi della stesa, tipico messaggio intimidatorio dei gruppi di camorra consistente in colpi esplosi in aria senza un obiettivo preciso. Effettuati anche i controlli nei Pronto Soccorso per verificare l'eventuale accesso di feriti, ma gli accertamenti hanno dato esito negativo.