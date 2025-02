video suggerito

Spari nella notte a Napoli, 25enne colpito sotto casa nel Borgo Sant’Antonio Abate Un 25enne incensurato georgiano colpito ad una costola da un proiettile nel Borgo Sant’Antonio Abate: indagano i carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un giovane di 25 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco nella notte nel Borgo Sant'Antonio Abate di Napoli. Le sue condizioni non sono gravi: indagano i carabinieri della stazione di Borgoloreto e del Nucleo Radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto per i rilievi. Il giovane, 25enne incensurato di origini georgiane, si trovava nei pressi della sua abitazione in vico Lepri a Pontenuovo, la strada che collega il Vasto al Centro Storico attraversando il Borgo di Sant'Antonio Abate. Non è chiaro chi e perché abbia aperto il fuoco: lo stesso 25enne ha spiegato di essersi accorto solo dopo di essere stato colpito.

Il proiettile lo ha raggiunto alle costole: portato all'ospedale Pellegrini in ambulanza, gli è stata estratta l'ogiva ed è stato dimesso con quindici giorni di prognosi. Indagano i carabinieri della stazione di Borgoloreto e del Nucleo Radiomobile di Napoli per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: non è chiaro infatti se il giovane sia stato colpito per errore oppure se fosse il bersaglio, né tantomeno chi ed eventualmente perché abbia aperto il fuoco. Nessuna pista, al momento, è esclusa dagli inquirenti.